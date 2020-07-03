Премьер-министр Франции ушел в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку в преддверии перестановок в правительстве страны, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Эдуар Филипп и члены кабинета министров останутся на своих постах до формирования нового состава правительства.

Новый глава правительства будет назначен в течение дня 3 июля, сообщает французский телеканал BFM TV.

Филипп возглавлял правительство Франции с мая 2017 года.

В июне партия «Вперед, Республика!» президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение в крупнейших городах Франции во втором туре муниципальных выборов, уступив зеленым.

Полномочия президента Франции Эммануэля Макрона истекают в мае 2022 года.