Правозащитники обратились к главе СК в связи со смертью чеченки, умершей во время семейной ссоры. В дело вмешивался Рамзан Кадыров

Правозащитные и общественные организации направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи со смертью 23-летней жительницы Гудермеса Мадины Умаевой.

Подписавшие обращение, с которым ознакомилась «Медуза», просят Бастрыкина забрать материалы о смерти Умаевой у чеченских правоохранительных органов и передать их в Главное следственное управление СК для предварительного расследования, ход которого глава СК должен взять под личный контроль. В Чечне, говорится в обращении, на следствие оказывается давление со стороны исполнительной власти.

Обращение подписали руководители более 20 правозащитных и общественных организаций из России и других стран, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, комитет «Гражданское содействие», «Зона права», «Команда 29» и «Мемориал».

Мадина Умаева умерла 12 июня. Родственники Умаевой со стороны мужа утверждают, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка. При этом родственники Умаевой со стороны матери и отца сообщили, что та неоднократно жаловалась на насилие со стороны мужа и несколько раз пыталась от него уйти.

Мать Умаевой заподозрила, что дочь убил муж. Была организована проверка, тело Умаевой эксгумировали. О результатах экспертизы пока не сообщалось. 23 июня в дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он прибыл в Гудермес и встретился с родственниками умершей, ее мужем и его семьей. На встрече, как сообщается, Кадыров заявил, что женщина «должна была цепляться за свой брак», добавив, «бывает, что муж побивает». После встречи мать Умаевой публично извинилась перед Кадыровым за предположения об убийстве дочери.