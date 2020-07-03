ФАС возбудила дело против «дочки» Procter&Gamble: капсулы для стирки Ariel в России отличаются от капсул в ЕС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении из-за разницы между стиральными капсулами Ariel, которые продают в России и в Евросоюзе.

По данным ФАС, компания импортирует в Россию стиральные капсулы Ariel, которые отличаются по качеству и условиям использования от капсул в ЕС, при этом на продукции нет соответствующей маркировки.

Дело завели по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» после того, как компания в течение более чем полугода не устранила нарушения, рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров. Компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В декабре 2019 года ФАС сделала аналогичные предупреждения российским представительствам компаний Lindt & Sprüngli (шоколад Lindt) и Henkel (стиральный порошок Persil).

ФАС потребовала, чтобы Procter&Gamble исполнила предупреждение до 9 июля, а Henkel — до 31 июля.