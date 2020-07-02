Военный эксперт Владимир Неелов приговорен к семи годам колонии по обвинению в госизмене

Санкт-Петербургский городской суд признал военного эксперта Владимира Неелова виновным в госизмене и приговорил к семи годам колонии строгого режима.

«Суд признал, что Неелов за денежные средства передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ РФ», — цитирует «Интерфакс» сообщение Объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Свою вину подсудимый признал лишь частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными.

Дело Неелова имело гриф «совершенно секретно» и слушалось в закрытом режиме.

Владимир Неелов — эксперт исследовательских организаций «Центр стратегической конъюнктуры» и «Центр стратегических оценок и прогнозов». Автор книг о частных военных компаниях и вооруженных конфликтах. Публикации Неелова, в числе прочего, были посвящены . Он был задержан по делу о госизмене в октябре 2018 года.