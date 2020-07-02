В твиттер-аккаунте МИД РФ появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом российских туристов
Источник: МИД России
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Неизвестные разместили в официальном твиттере ситуационно-кризисного центра МИД России объявление о продаже базы данных туристов, находящихся за границей и получающих материальную помощь от правительства РФ.
Авторы объявления предлагают продать базу «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» за 66 биткоинов. В качестве контакта указан аккаунт в джаббере.
На момент написания этой заметки твит доступен уже в течение 12 часов. Примерно через два часа после первого сообщения появился еще один твит, в котором утверждалось, что в базе «более 115 000 данных, включая платежные данные».
В МИД пока не комментировали взлом аккаунта.