В России выявлено 6760 новых случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы 6760 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативных штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было зафиксировано 6556 новых случаев. Общее число инфицированных к утру 2 июля достигло 661 165 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+662 человек за сутки), Московской области (+317), Ханты-Мансийском автономном округе (+266) и Санкт-Петербурге (+258).

За минувшие сутки умерли 147 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекции, с начала эпидемии умерли 9683 человека.

Выздоровели в общей сложности 428 978 человек, в том числе 6047 за прошедшие сутки.

За сутки, сообщает Роспотребнадзор, сделаны 316 тысяч тестов на COVID-19 (днем ранее — 289,7 тысячи тестов), всего проведено более 20,1 миллиона исследований.