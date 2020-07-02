Умер стример и профессиональный игрок в World of Warcraft Байрон «Reckful» Бернстин. Сообщают, что он покончил с собой

Один из первых стримеров на Twitch и бывший профессиональный киберспортсмен Байрон Бернстин, известный как Reckful, умер в возрасте 31 года.

По неподтвержденной информации его бывшей девушки, Бернстин совершил самоубийство. Сведения о смерти стримера подтвердил его сосед по комнате, сообщил журналист и инсайдер Род «Slasher» Бреслау.

Перед смертью Бернстин через твиттер сделал предложение одной из своих бывших девушек. Примерно через 50 минут он написал: «Ах, мне жаль тех, кому приходится иметь дело с моим безумием. Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия».

В октябре 2017 года Байрон Бернстин сообщил, что у него диагностировали биполярное расстройство, как и у его матери. Он также говорил, что его брат покончил жизнь самоубийством.

Байрон Бернстин — один из первых стримеров на платформе Twitch, у которого более 900 тысяч фолловеров. Он также выступал как профессиональный киберспортсмен, известен по достижениям в онлайн-играх World of Warcraft и Asheronʼs Call.