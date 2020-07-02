Baza: в Москве курьеры Delivery Club и «Яндекс.Еды» устроили драку

В Москве произошла массовая драка, в которой участвовали 30 человек, предположительно, курьеры двух конкурирующих компаний «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Видео драки опубликовало издание Baza.

Внимание. На записи присутствуют сцены насилия.

На записи видно группу людей преимущественно в зеленой одежде, а также несколько человек в желтой униформе. Автор видео говорит: «И эти люди доставляют нам еду». По данным Baza, между курьерами произошло несколько стычек.

В пресс-службе Delivery Club сообщили, что удивлены случившимся. «Курьерское сообщество очень дружное, курьеры всегда помогают друг другу, вне зависимости от того, в какой компании они работают».

В «Яндекс.Еде» рассказали, что в случившемся разбирается служба безопасности компании. «Мы точно так же шокированы и озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются и часто помогают друг другу», — сказали в пресс-службе компании.