Власти США купят 500 тысяч курсов препарата ремдесивир для лечения COVID-19. Это почти весь объем выпуска лекарства за три месяца

Американская биофармацевтическая компания Gilead продаст властям США почти весь объем препарата ремдесивир, который произведет в следующие три месяца. Об этом 29 июня сообщило министерство здравоохранения США.

Ремдесивир будут использовать для лечения COVID-19. Американские больницы закупят 500 тысяч курсов лечения — это 100% прогнозируемого объема производства препарата в июле, и по 90% в августе в сентябре.

Один курс лечения, состоящий из шести доз и рассчитанный на пять дней, обойдется властям США максимум в 3200 долларов, отметило министерство здравоохранения.

«Президент Трамп заключил отличную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному лекарству для лечения COVID-19», — заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

Европейские эксперты встревожены объемами закупки ремдесивира властями США, пишет The Guardian. «Они получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего нет», — заявил изданию старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Ремдесивир изначально разрабатывался для лечения вируса Эбола. Это запатентованный препарат компании Gilead, что означает, что на данный момент другие компании не имеют права его выпускать. Но в середине мая Gilead заключила соглашения с пятью фармацевтическими компаниями, которые смогут производить ремдесивир для 127 стран. Сроки выпуска не уточнялись.

В начале мая власти США официально разрешили лечить ремдесивиром коронавирус. В конце июня он стал первым препаратом, разрешенным для использования против COVID-19 в Евросоюзе. Его также одобрили в Южной Корее и Японии. В России ремдесивир не зарегистрирован, но Минздрав допускает его использование против коронавируса.

США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса. В стране зафиксировано 2,636 миллиона случаев заболевания и 127 тысяч случаев смерти.