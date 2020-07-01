Как минимум на двух участках в Москве проголосовали против поправок к Конституции

Участники голосования на двух избирательных участках в Москве выступили против внесения поправок в Конституцию РФ.

На избирательном участке № 2916 в Митино за поправки проголосовали 192 человека, против — 220 человек. Об этом в фейсбуке сообщила первый заместитель главного редактора «Медузы» Татьяна Лысова, которая является членом УИК.

На участке № 2856 в районе Филевский парк за поправки проголосовали 232 избирателя, против — 263 человека, сообщают «Открытые медиа», чей корреспондент был независимым наблюдателем на участке.

Всего в Москве около 3,6 тысячи участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК после обработки 66,86% протоколов, по всей России 77,39% избирателей проголосовали за принятие поправок к Конституции РФ, еще 21,80% — против.