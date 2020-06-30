В России за сутки зафиксировано 6693 новых случая коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в России выявлено 6693 новых случая COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 6719 новых случаях за сутки.

Всего с момента начала эпидемии в России новая коронавирусная инфекция была обнаружена у 647 849 человек.

Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва — 745 заболевших за сутки. На втором месте Московская область с 301 новым случаем, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ, где заболели за стуки 279 человек.

За сутки умерли 154 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, а всего с момента начала эпидемии скончались 9320 человек.

Всего выздоровели 412 650 человек, в том числе 9220 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.

За сутки проведены 228 тысяч тестов на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор. Всего в России сделано более 19,5 миллиона лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.