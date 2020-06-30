Умер актер и режиссер Карл Райнер. Он снимал фильмы со Стивом Мартином и играл в «Одиннадцати друзьях Оушена»

Американский актер и режиссер Карл Райнер умер 29 июня в возрасте 98 лет, сообщает Variety.

Райнер умер в своем доме в Беверли-Хиллз в Калифорнии от естественных причин, рассказала помощница актера Джуди Наги.

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Карл Райнер — популярный актер «золотого века» комедии в Голливуде. Он девять раз становился лауреатом премии «Эмми», в том числе пять раз — за шоу «The Dick Van Dyke Show», которое принесло ему известность.

В 1967 году Райнер дебютировал как режиссер, выпустив фильм «Выход со смехом». Всего он снял 18 фильмов, в том числе «О Боже» (1977) с Джорджем Бёрнсом, «Придурок» (1979) и «Весь я» (1984) со Стивом Мартином.

Карл Райнер сыграл мошенника Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Также он появлялся в сериалах «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха». Кроме того, занимался озвучкой, например, в «Гриффинах», «Истории игрушек 4», «Царе горы» и «Американском папаше».