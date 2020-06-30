США ужесточили правила экспорта в Россию

29 июня вступили в силу два новых правила министерства торговли США, которые еще больше ограничивают экспорт некоторых товаров и технологий в Россию, а также в Китай и Венесуэлу. На это обратил внимание РБК.

Первое правило обязывает американских экспортеров получать лицензию на поставку в Россию, Венесуэлу и Китай ряда товаров, даже если они предназначены для гражданского использования. Среди этих товаров подшипники, полупроводники, компьютеры, радиолокационные системы.

Второе правило расширяет определение военного использования экспортных товаров. Под «конечным военным пользователем» будут пониматься не только силовые и военные структуры, но люди, «чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования». То есть, любой человек, связанный с силовым и военным сектором, объясняет РБК.

Как новые ограничения отразятся на американском экспорте в Россию, точно неизвестно, так как информация о поставках подобных товаров из США не раскрывается.

В августе 2018 года США запретили поставлять российским госпредприятиям РФ американские товары и технологии, важные для национальной безопасности, например, подводные аппараты и некоторые газовые турбины.

В феврале 2020 года США перестали выдавать лицензии на экспорт в Россию материалов, которые можно использовать для изготовления ракет, а также химического или биологического оружия.