Reddit заблокировал крупнейшее сообщество о Дональде Трампе

Сайт Reddit заблокировал сабреддит r/The_Donald и еще около двух тысяч других сообществ после того, как изменил свои правила по контенту и запретил разжигание ненависти на площадке, пишет The Verge.

На сообщество о Дональде Трампе были подписаны более чем 790 тысяч пользователей, которые публиковали мемы, вирусные видео и сообщения в поддержку президента США. Как указывает The New York Times, это крупнейшее сообщество, посвященное Трампу.

Руководство Reddit сообщило, что r/The_Donald нарушил правила платформы, позволив пользователям преследовать других людей.

Большинство других запрещенных форумов были неактивны.