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Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за пандемии. Компания уволит 90% сотрудников

Источник: Cirque du Soleil
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Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства. Об этом сообщается на сайте компании.

«В течение 36 лет Cirque du Soleil была успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — заявил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

Компания подготовила план реструктуризации, согласно которому нынешние владельцы вложат 300 миллионов долларов в перезапуск ее деятельности. Из этой суммы 15 миллионов выделят на поддержку сотрудников Cirque du Soleil: компания вынуждена уволить 3480 человек (почти 90% персонала), но по мере возобновления шоу большинство из них планируется нанять обратно.

Cirque du Soleil — цирковая компания, основанная в 1984 году на основе группы уличных артистов. За время своего существования Cirque du Soleil поставил шоу в 60 странах, их посетили более 180 миллионов человек.

До пандемии в Cirque du Soleil работали около 4 тысяч человек. В марте компания вынуждена была остановить все свои шоу и отправить сотрудников в отпуск. Долги Cirque du Soleil, как считается, превышают миллиард долларов.