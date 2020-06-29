В Пакистане террористы атаковали здание фондовой биржи. Нападавших убили
Источник: Geo News
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Утром 29 июня террористы, вооруженные автоматами и гранатометом, атаковали здание фондовой биржи в пакистанском Карачи.
Как сообщает Geo News, преступники подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли беспорядочную стрельбу и стали штурмовать здание.
В результате погибли как минимум два человека и еще трое получили ранения. В здании возникла паника. Персонал биржи эвакуировали через черные ходы.
Все четверо нападавших были убиты полицией и военными, прибывшими на место преступления. В настоящее время район места инцидента оцеплен правоохранительными органами.