Президент Казахстана потребовал от правительства предложений по возврату карантина

В Казахстане вернут карантин, действовавший из-за эпидемии COVID-19. Такое поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщается на его сайте.

«Поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — цитирует Токаева его пресс-служба.

По словам президента Казахстана, после снятия в стране ограничений 11 мая «количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 7 раз».

«Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции», — сказал Токаев.

Он добавил, что в регионах «острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования», а в Алма-Ате — много заболевших среди медиков.

РИА Новости 22 июня сообщало о введении карантина в Костанайской области Казахстана.

В выходные 20-21 июня ограничения вводили в крупнейших городах Казахстана, передавало TengriNews (были закрыты ТЦ, рестораны, приостановлена работа общественного транспорта, планировалось ограничить выход из дома для людей старше 65 лет).

За сутки 28 июня в Казахстане зафиксировали 1613 случаев заболевания COVID-19, при этом суточный прирост был больше, чем за 27 июня. Всего в стране, по официальным данным, заболели 21,3 тысячи человек, умерли от инфекции 183 человека.

Токаев 23-24 июня приезжал в Москву на парад 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который в 2020 году перенесли с 9 мая из-за эпидемии. Также приглашение российского президента Владимира Путина приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (на парад он в итоге не пошел).