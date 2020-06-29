От коронавируса во всем мире умерли более полумиллиона человек

Более 500 тысяч человек во всем мире умерли от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени.

Число подтвержденных случаев инфицирования по всему миру превысило 10 миллионов 145 тысяч. Более 5,1 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по заболеваемости находятся США. Там зарегистрированы более 2,5 миллионов случаев заражения COVID-19. Более 125 тысяч человек умерли.

Также в тройке лидеров по заболеваемости Бразилия (1,3 миллиона заболевших, 57 тысяч умерших) и Россия (634 тысячи заболевших, девять тысяч умерших).