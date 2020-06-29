Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 70 рублей, к 12:58 мск американская валюта стоила 70,08 рубля.

Как отмечает ТАСС, больше 70 рублей последний раз доллар стоил 15 июня.

На открытии торгов 29 июня курс доллара составлял 69,64 рубля, чуть выше отметки 70 рублей он поднялся к 11:00 мск. К полудню американская валюта подорожала до 70,29 рубля, а затем перешла к снижению, но ниже 70 рублей не опускалась.

Курс евро на Московской бирже к 13:05 мск составил 79 рублей, на открытии европейская валюта стоила 78,4 рубля.

Как пишет Reuters, рубль 29 июня дешевеет на фоне снижения стоимости нефти. Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE 29 июня дешевела до 40,08 за баррель.