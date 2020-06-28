В России за сутки коронавирус выявили у 6791 человека. С начала эпидемии умерли больше девяти тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 6791 новый случай коронавируса. Это на 61 случай меньше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 нашли у 634 437 человек.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+717 человек), Подмосковье (+325), Ханты-Мансийском автономном округе (+285), Иркутской (+232) и Нижегородской (+222) областях.

За сутки умерли 104 человека с коронавирусом, что на 84 человека меньше, чем днем ранее. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерли 9073 человека.

Выздоровели 399 087 человек с подтвержденным коронавирусом (+5735 человек за сутки).

В России провели свыше 19 миллионов тестов на коронавирус.