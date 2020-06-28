ЦИК: в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие почти 30% избирателей
Явка на голосовании по поправкам к Конституции, по последним данным, составляет 28,5%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
«За три дня голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 миллиона человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ», — сказала Памфилова.
По ее словам, самая высокая явка зафиксирована в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая — в Хабаровском крае (22,45%).
Глава ЦИК рассказала, что 58% проголосовавших граждан сделали это в помещениях для голосования, 39% проголосовали вне помещений, на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% реализовали свое избирательное право электронным дистанционным способом.
Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. В двух регионах — Москвы и Нижегородской области — оно проходит в том числе в электронном виде.
По словам источников «Медузы», Кремль рассчитывает, что явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции составит 55%, из которых около 60% поддержат поправки.
По неофициальным данным, именно в целях повышения явки голосование растянули на неделю и организовали розыгрыши призов на участках. Кроме того, зарегистрироваться на голосование заставляли бюджетников. Как выяснила «Медуза», для контроля их явки в нескольких регионах внедрена электронная система, которая работает на серверах госструктур.