ЦИК: в голосовании по поправкам к Конституции приняли участие почти 30% избирателей

Явка на голосовании по поправкам к Конституции, по последним данным, составляет 28,5%. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«За три дня голосования на территории РФ, в том числе и на электронном дистанционном голосовании, проголосовали 30,9 миллиона человек, что составляет 28,5% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ», — сказала Памфилова.

По ее словам, самая высокая явка зафиксирована в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая — в Хабаровском крае (22,45%).

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. В двух регионах — Москвы и Нижегородской области — оно проходит в том числе в электронном виде.

По словам источников «Медузы», Кремль рассчитывает, что явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции составит 55%, из которых около 60% поддержат поправки.

По неофициальным данным, именно в целях повышения явки голосование растянули на неделю и организовали розыгрыши призов на участках. Кроме того, зарегистрироваться на голосование заставляли бюджетников. Как выяснила «Медуза», для контроля их явки в нескольких регионах внедрена электронная система, которая работает на серверах госструктур.