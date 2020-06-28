Швейцарскую наездницу оправдали по делу о допинге. Ее лошадь съела сено, на которое помочился мужчина, принявший обезболивающее

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер по допинговому делу. Об этом сообщило издание о конном спорте Horse and Hound.

В 2017 году в организме лошади Штайнер обнаружили следы запрещенного препарата трамадол. Позднее Международная федерация конного спорта дисквалифицировала Штайнер на два года (до мая 2021 года) и назначила ей штраф в 7500 швейцарских франков (около 7900 долларов).

Наездница обжаловала это решение в CAS. Она заявила, что водитель из ее команды принимал трамадол против боли в спине. При перевозке лошадей он мочился в кузове грузовика, где находились животные (водитель это подтвердил). По версии Штайнер, ее лошадь могла съесть сено, на которое попала моча мужчины.

CAS пришел к выводу, что наездница предоставила правдоподобное объяснение случившегося и что трамадол попал в организм лошади Штайнер не из-за халатности самой спортсменки. Международная федерация конного спорта согласилась с этим решением и отменила дисквалификацию и штраф Штайнер.

Ранее наездница предполагала, что трамадол попал в организм ее лошади после того, как животное лизнуло руку члена оргкомитета одного из турниров. Но эту версию сочли недостаточно убедительной.