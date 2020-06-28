По всему миру коронавирусом заразились 10 миллионов человек. Выздоровели 5 миллионов

По всему миру коронавирусной инфекцией заразились 10,001 миллиона человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику пандемии в реальном времени.

На первом месте по числу заразившихся находятся США (2,5 миллиона случаев COVID-19), на втором Бразилия (1,3 миллиона), на третьем Россия (633 тысячи).

В общей сложности от коронавируса умерли 499 тысяч человек по всему миру. Выздоровели 5,065 миллиона заразившихся.