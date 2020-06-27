Жители Находки на акции протеста перекрыли движение в центре города

Жители Находки в Приморском крае 27 июня устроили акцию протеста против строительства завода по производству минеральных удобрений. По разным оценкам, на митинг пришли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Полиция не позволила собравшимся провести митинг на площади Красных Партизан, поскольку администрация города не согласовала акцию из-за эпидемии коронавируса. Нескольких участников митинга задержали, после чего активисты начали ходить по пешеходному переходу.

Как сообщает VL.ru, участники акции перекрыли движение по дороге более чем на один час. По другим данным, люди ходили по «зебре» около 15 минут. По сообщениям СМИ, протестующие отказались пропустить машину скорой помощи. Полиция разогнала демонстрантов, несколько человек задержаны.

VL.ru — В Находке прошла забастовка против завода минеральных удобрений в Козьмино newsvlru

Экологи в Находке около десяти лет выступают против проекта строительства завода по производству минеральных удобрений. Ожидается, что предприятие заработает в 2023 году.