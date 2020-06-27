Во Франции задержали подозреваемых в краже граффити Бэнкси из концертного зала «Батаклан»
Источник: Reuters
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Полиция Франции задержала шестерых человек, подозреваемых в причастности к краже граффити уличного художника Бэнкси из концертного зала «Батаклан» в Париже.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, двоих человек подозревают в краже, остальных — в укрывательстве украденного.
Украденную работу в начале июня нашли на ферме в центральной Италии спустя почти полтора года после ее исчезновения в январе 2019 года.
Бэнкси нарисовал граффити в июне 2018 года на двери заднего выхода из концертного зала «Батаклан». Он посвятил работу жертвам теракта, произошедшего 13 ноября 2015 года в разных местах в Париже, в том числе в «Батаклане».