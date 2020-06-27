В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Избит бывший журналист «Медузы» Сергей Ерженков

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. По ее словам, избиты двое человек, в том числе документалист, бывший журналист «Медузы» Сергей Ерженков.

«Меня толкнули, так что я упала, и держали, пока били Ерженкова», — рассказала Собчак. У съемочной группы отняли записи избиения. «Камеру отобрали здоровенные бугаи», — отметила она. На место вызвана полиция.

Ксения Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы снять фильм об одном из самых известных священников Урала, схиигумене Сергии, который взял под контроль Среднеуральский женский монастырь.

Пресс-секретарь схиигумена Сергия Всеволод Могучев сообщил E1.ru, что Собчак со съемочной группой «попыталась прорваться в монастырь с тыльной стороны, через огороды». По информации «Медузы», на въезде в монастырь установлены два блокпоста.

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