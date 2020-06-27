В Москве задержали более 30 участниц акции в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой

Обновление. Полиция Москвы задержала 32 участниц акции, еще двоих задержанных отпустили, сообщает «ОВД-Инфо». По данным «МБХ медиа», задержаны 37 человек. Кроме того, задержаны двое участников аналогичной акции в Петербурге.

Полиция Москвы начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

Прямую трансляцию с акции у памятника Крупской на Сретенском бульваре ведет SotaVision.

НАЧАЛИСЬ ЗАДЕРЖАНИЯ! Москва. Акция в поддержку Юлии Цветковой sotavision

ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре обвиняется в распространении порнографии из-за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте», который она администрирует.

В защиту Юлии Цветковой выступали Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин.