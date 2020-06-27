СК прекратил дело о доведении до самоубийства солдата в Воронеже. Его приемная мать заявила о травмах и ожогах на теле сына

Следственный комитет в Воронеже прекратил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, возбужденное после того, как в апреле погиб солдат-срочник из Иркутской области Дмитрий Вебер. Дело прекратили в связи с отсутствием события преступления, сообщается на сайте военного следственного управления СК.

По версии следствия, в конце марта Вебера заподозрили в краже денег с банковской карты сослуживца. Рядовой не смог отдать деньги, командование заподозрило, что он потратил деньги на «что-то незаконное» и направило сдать тест на наркотики. Когда тест показал положительный результат, говорят в СК, Вебер сбежал из части и совершил самоубийство. Виновных в его гибели нет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее о гибели Дмитрия Вебера рассказала его приемная мать Ирина Самедова. В публикациях на сайте Change.org и в инстаграме она рассказала о многочисленных травмах, обнаруженных на теле сына после его смерти. По ее словам, на руках и ногах было много порезов, ссадин, кровоподтеков, а на шее — ожог от сигареты. Кроме того, отсутствовала гортань и был поврежден пах.

Независимая экспертиза, по словам Самедовой, показала, что раны нанесены тупым предметом, возможно заточкой, с разницей в несколько дней. Официально в СК заявили, что до побега на теле Вебера не было следов насилия, а после ухода из части он перелезал через колючую проволоку.

Ирина Самедова также утверждает, что, по словам следователя, ее сына убили двое военнослужащих по контракту. «Также он сказал, вы ничего не докажите, армия своих не выдает», — заявила женщина.