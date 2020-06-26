В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, смягчающее ограничения на въезд в страну в условиях пандемии — теперь в Россию могут попасть высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу.

Таким иностранцам разрешен однократный въезд на основании особого списка, который должны направить в ФСБ и МВД федеральные органы исполнительной власти.

После закрытия в конце марта международных границ из-за пандемии коронавируса правительство РФ разрешало въезд в страну только для иностранцев, которые намеревались пройти лечение в российских медицинских организациях, и тех, кому необходимо позаботиться о заболевших родственниках.