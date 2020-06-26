В Москве на полицейского завели дело о халатности. Он не отреагировал на сообщение о домашнем насилии, из-за которого в итоге погибла женщина

Против московского полицейского Михаила Брухова, не отправившего наряд к женщине, которую в итоге до смерти избил муж, заведено уголовное дело о халатности. Об этом «Медиазоне» сообщили в управлении МВД по Москве.

Как пишет ТАСС, полицейский уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

По информации телеграм-канала «112», Брухову поступило сообщение, что в квартире по соседству слышны крики и угрозы убийством, но он не стал отправлять наряд. В итоге подозреваемый по фамилии Крамарев так сильно избил свою жену, что она умерла от полученных травм.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года, сообщает РЕН ТВ. Позднее следствие установило, что раньше наряд выезжал по этому адресу несколько раз, Крамарева даже задерживали для воспитательной беседы, пишет «112».