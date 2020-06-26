Глава УИК в Омской области выиграла квартиру в акции для участников голосования по поправкам к Конституции

В Омске глава УИК № 1352 Анна Ганева выиграла квартиру в акции для участников голосования по изменению Конституции.

Организаторы лотереи днем 25 июня сообщили во «ВКонтакте», что квартиру выиграла 59-летняя жительница села Лузино Анна Ганева. То, что она руководит одним из УИКов, в посте не упоминалось.

Не сказала об этом и сама Ганева, например, в разговоре с телеканалом «Вести.Омск».

О ее работе в УИК вечером 25 июня рассказал портал НГС55. Изданию Ганева сообщила, что выигрыш — случайность: «Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало».

После этого, как пишет «Подъем», на Ганеву «обрушились с критикой односельчане и пользователи соцсетей».

«Я перед богом и перед совестью своей чиста, поэтому пусть что хотят, то и говорят, — сказала Ганева „Подъему“. — Ну, не знаю, переживу. Отказываться от квартиры что ли?»

Как уточняет НГС, в правилах лотереи нет запрета на участие сотрудников избирательных комиссий или членов их семей. Требований к участникам розыгрыша три: гражданство РФ, возраст больше 18 лет и постоянная регистрация в Омской области.

Лотереи и розыгрыши призов для участников референдума по поправкам организовали в Москве и в некоторых регионах России. Московская мэрия 11 июня сообщила об акции «Миллион призов», в рамках которой проголосовавшие смогут получить сертификаты в супермаркеты, рестораны, музеи и кинотеатры Москвы.