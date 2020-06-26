Депутаты предложили отдавать просроченные продукты на корм животным

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды представил законопроект, который предлагает перерабатывать некачественные и просроченные продукты в удобрения и биогаз или отдавать их на корм животным.

По данным «Ведомостей», текст документа отправлен в профильные Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг и после получения отзывов будет внесен в Госдуму. Проект также поддерживают эксперты Greenpeace.

В настоящее время прямая передача некачественных продуктов, например, фермам или малоимущим, в России запрещена. Опасные для человека продукты должны быть захоронены на мусорных полигонах или утилизированы. Однако такая переработка зачастую не налажена.

Как рассказали «Ведомостям» представители торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», они запустили пилотные проекты передачи для переработки в корм для животных нереализованных продуктов — но не просроченных, а утративших товарный вид до истечения срока годности. «Пятерочка» в 2019 году передала фермам 13 тысяч тонн такой продукции, «Перекресток» с запуска проекта в феврале — 1750 тонн.