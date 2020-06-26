Депутаты предложили отдавать просроченные продукты на корм животным
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды представил законопроект, который предлагает перерабатывать некачественные и просроченные продукты в удобрения и биогаз или отдавать их на корм животным.
По данным «Ведомостей», текст документа отправлен в профильные Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг и после получения отзывов будет внесен в Госдуму. Проект также поддерживают эксперты Greenpeace.
Законопроект предлагает разрешить переложить расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов на переработчиков, говорит председатель комитета Владимир Бурматов. Таким образом утилизация будет выгодна им, магазинам, фермерам, зоопаркам, питомникам и приютам для бездомных животных, говорится в пояснительной записке.
В настоящее время прямая передача некачественных продуктов, например, фермам или малоимущим, в России запрещена. Опасные для человека продукты должны быть захоронены на мусорных полигонах или утилизированы. Однако такая переработка зачастую не налажена.
Как рассказали «Ведомостям» представители торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», они запустили пилотные проекты передачи для переработки в корм для животных нереализованных продуктов — но не просроченных, а утративших товарный вид до истечения срока годности. «Пятерочка» в 2019 году передала фермам 13 тысяч тонн такой продукции, «Перекресток» с запуска проекта в феврале — 1750 тонн.