«Унесенных ветром» вернули в сервис HBO Max, сопроводив фильм обсуждением его «сложного наследия»

Стриминговый сервис HBO Max вернул в открытый доступ фильм «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter.

Перед началом фильма зрителю покажут видео, где профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает о критике в адрес «Унесенных ветром» из-за стереотипного изображения афроамериканцев-рабов.

Вторую часть картины предваряет запись дискуссии «Сложное наследие „Унесенных ветром“» на кинофестивале TCM в 2019 году.

HBO в начале июня удалил ленту 1939 года из каталога, поскольку она «изображает некоторые этические и расовые предрассудки». Сервис пообещал вернуть фильм «вместе с обсуждением его исторического контекста и порицанием тех самых изображений».

После в США против полицейского насилия и расовой дискриминации телеканал Paramount Network отказался показывать сериал «Полицейские» (Cops) меньше чем за неделю до премьеры 33-го сезона.