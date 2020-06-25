Тверские СМИ перестали публиковать «плохие» новости перед голосованием по Конституции

Тверские СМИ за полторы недели до дня голосования по поправкам в Конституцию (1 июля) прекратили публиковать негативные новости. Это заметили журналисты портала «Политверь».

О временном запрете изданию также сообщили источники в трех региональных СМИ. «Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе», — сказал один из собеседников портала.

«Политверь» проверил ленты «ведущих СМИ региона» за 25 июня — в них не оказалось, например, ежедневных сводок ДТП, релизов прокуратуры и СК. «Кое-кто даже проигнорировал ежедневные сводки о цифрах коронавируса», — пишет «Политверь».

Издание не уточняет, о каких СМИ идет речь. Журнал «7×7» после публикации тверского издания проверил сайт «Тверского информационного агентства» и порталов «Твериград» и «Афанасий-Бизнес». «За последние дни там были опубликованы только хорошие или нейтральные новости», — пришел к выводу «7×7».

На сайте «Твериграда», вместе с тем, есть заметка от 24 июня о неработающих светофорах на перекрестке, где автоматика отключается «с периодической регулярностью». Если 24 июня запрет на негатив уже действовал, то неясно, нейтральная это для Твери новость или хорошая.

«Политверь» 25 июня на онлайн-конференции с журналистами из других регионов спросил о запретах публиковать «плохие» новости. «Из 23 регионов, которые участвовали в диалоге, никто не подтвердил, что у них введены подобные меры», — пишет портал.

Пресс-секретарь тверского губернатора Юрий Исаков после вопроса «7×7» о каких-либо «рекомендациях» для СМИ региона, «сослался на неожиданно возникшую занятость и повесил трубку».