На Украине завели дело после крупнейшего наводнения за 20 лет. По версии следствия, паводок начался из-за вырубки леса

Прокуратура Ивано-Франковской области Украины возбудила уголовное дело о незаконной вырубке леса, которая, по версии следствия, привела к значительным паводкам в западных областях Украины. Дело возбудили по статье о массовом уничтожении растительного или животного мира, по которой грозит до 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре считают, что крупное наводнение в том числе произошло из-за должностных лиц, не занимавшихся охраной окружающей среды, и ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности.

Радіо Свобода Україна

В июне в Прикарпатье из-за большого числа осадков произошло наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Больше других пострадала Ивано-Франковская область, где 22-23 июня выпало более двух месячных норм осадков, сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что таких осадков не было 20 лет.

По данным прокуратуры, из-за паводка погибли трое человек, более 10 тысяч жилых домов подтопило, а 150 километров дорог и 90 мостов были разрушены.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, чтобы встретиться с жителями пострадавшего региона. Зеленский прибыл в область, несмотря на «особый режим работы», на который он перешел после того, как у его жены обнаружили коронавирус.

Ущерб от паводка на западе Украины оценивают в 234 миллиона гривен (более 8,7 миллиона долларов).