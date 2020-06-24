На Красной площади в Москве начался парад Победы

В Москве на Красной площади в 10:00 начался парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Первоначально парад планировалось, как и обычно, провести 9 мая. Однако из-за введенного в связи с коронавирусом карантина церемония была перенесена.

Парад Победы на Красной площади — LIVE RT на русском

В параде примут участие 216 единиц военной техники, включая машины времен Великой Отечественной войны, которые пойдут во главе колонны. Также над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов различных типов, стоящие на вооружении ВВС России. Кроме того, торжественным маршем перед трибунами, на которых находятся президент РФ Владимир Путин, ветераны и другие гости, пройдут 13 тысяч военнослужащих разных родов войск.