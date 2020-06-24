IKEA возобновляет работу магазинов в Московской области

Магазины IKEA Химки и IKEA Белая Дача, расположенные на территории Московской области, возобновят работу с 25 июня, сообщается на сайте компании.

Посетители смогут зайти в магазин в средствах индивидуальной защиты — масках и перчатках. IKEA также обещает контролировать число посетителей, чтобы обеспечить соблюдение безопасной дистанции.

С 3 июня возобновили работу магазин IKEA Ходынское Поле (ТЦ «Авиапарк»), дизайн-студии IKEA Афимолл и IKEA Ботанический Сад, а также IKEA Теплый Стан (ТРЦ «Мега» в Новой Москве). Также работают магазины в Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В других регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, магазины IKEA, прервавшие работу из-за введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса ограничений, пока остаются закрытыми.