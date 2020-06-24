Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч человек. За сутки выявлено 7176 новых случаев
Источник: стопкоронавирус.рф
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С начала распространения коронавирусной инфекции в России, по состоянию на утро 24 июня, COVID-19 заразился 606 881 человек. За прошедшие сутки, сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, выявлено 7176 новых случаев. Днем ранее сообщалось о 7425 новых случаев.
Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (+811 человек за сутки), Подмосковье (+507), ХМАО (+323), Петербурге (+218), Нижегородской (+207) и Воронежской (+198) областях.
Всего умерли 8513 человек, у которых был подтвержден COVID-19 (+154 за сутки). Всего выздоровели 368 822 человека (+12 393 за сутки).
За прошедшие сутки сделали 281 тысячу тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 проведено более 17,8 миллиона тестов.
Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇺🇸 США
2 347 022 (+34 720)
121 228 (+826)
647 548 (+7 350)
1 578 246
🇧🇷 Бразилия
1 145 906 (+39 436)
52 645 (+1 374)
627 963 (+26 227)
465 298
🇷🇺 Россия
606 881 (+7 176)
8 513 (+154)
368 822 (+12 393)
229 546
🇮🇳 Индия
456 183 (+15 968)
14 476 (+465)
258 685 (+10 495)
183 022
🇬🇧 Великобритания
306 780 (+921)
42 974 (+280)
512*
263 294
🇵🇪 Перу
260 810 (+3 363)
8 404 (+181)
148 437 (+3 117)
103 969
🇨🇱 Чили
250 767 (+3 804)
4 505 (+3)
210 570 (+5 173)
35 692
🇪🇸 Испания
246 752 (+248)
28 325 (+1)
150 376
68 051
🇮🇹 Италия
238 833 (+113)
34 675 (+18)
184 585 (+1 159)
19 573
🇮🇷 Иран
209 970 (+2 445)
9 863 (+121)
169 160 (+2 733)
30 947
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
9 271 469
477 748
4 643 366
4 150 355
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 11:04 24.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
Актуально на 11:04 24.06.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.