Число заразившихся COVID-19 в России превысило 600 тысяч человек. За сутки выявлено 7176 новых случаев

С начала распространения коронавирусной инфекции в России, по состоянию на утро 24 июня, COVID-19 заразился 606 881 человек. За прошедшие сутки, сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом, выявлено 7176 новых случаев. Днем ранее сообщалось о 7425 новых случаев.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (+811 человек за сутки), Подмосковье (+507), ХМАО (+323), Петербурге (+218), Нижегородской (+207) и Воронежской (+198) областях.

Всего умерли 8513 человек, у которых был подтвержден COVID-19 (+154 за сутки). Всего выздоровели 368 822 человека (+12 393 за сутки).

За прошедшие сутки сделали 281 тысячу тестов на новую коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии COVID-19 проведено более 17,8 миллиона тестов.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇺🇸 США 2 347 022 (+34 720) 121 228 (+826) 647 548 (+7 350) 1 578 246 🇧🇷 Бразилия 1 145 906 (+39 436) 52 645 (+1 374) 627 963 (+26 227) 465 298 🇷🇺 Россия 606 881 (+7 176) 8 513 (+154) 368 822 (+12 393) 229 546 🇮🇳 Индия 456 183 (+15 968) 14 476 (+465) 258 685 (+10 495) 183 022 🇬🇧 Великобритания 306 780 (+921) 42 974 (+280) 512* 263 294 🇵🇪 Перу 260 810 (+3 363) 8 404 (+181) 148 437 (+3 117) 103 969 🇨🇱 Чили 250 767 (+3 804) 4 505 (+3) 210 570 (+5 173) 35 692 🇪🇸 Испания 246 752 (+248) 28 325 (+1) 150 376 68 051 🇮🇹 Италия 238 833 (+113) 34 675 (+18) 184 585 (+1 159) 19 573 🇮🇷 Иран 209 970 (+2 445) 9 863 (+121) 169 160 (+2 733) 30 947 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 9 271 469 477 748 4 643 366 4 150 355

Актуально на 11:04 24.06.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 11:04 24.06.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.