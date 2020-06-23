В фейсбуке появилась фальшивая реклама Сбербанка. Он якобы раздает клиентам до 600 тысяч рублей «в связи с текущей ситуацией»

В фейсбуке появилась фальшивая реклама от лица Сбербанка. В ней предлагается перейти по ссылке и получить на карту до 600 тысяч рублей, которые банк раздает «в связи с текущей ситуацией». Объявление заметил корреспондент «Коммерсанта».

В пресс-службе Альфа-банка «Коммерсанту» сообщили, что столкнулись с похожей проблемой — сайтами-подделками и аккаунтами в соцсетях (чаще всего именно в фейсбуке), которые от имени банка выманивают платежные данные у клиента под предлогом материальной помощи.

Как правило, в подобных случаях людям предлагают ввести личные данные, в том числе данные карты, и в итоге средства с нее уходят мошенникам, говорит старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. В случае со Сбербанком мошенники, вероятно, предлагают заполнить анкету и отправить обеспечительный платеж в несколько сотен рублей, после чего пропадают, считает руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

В Facebook заявили, что компания использует «много ресурсов» для борьбы с мошеннической рекламой. Однако в Сбербанке заявили, что не видят результатов этой борьбы. «Появление на площадках такого уровня подобных объявлений вызывает недоумение. Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента со стороны организаций, которые заявляют о своем высоком экспертном уровне в этом вопросе», — заявил представитель банка.