ЕСПЧ присудил Жанне Немцовой компенсацию по иску отца к Юрию Лужкову

Европейский суд по правам человека вынес решение по иску, связанному с книгой «Лужков: итоги», написанной в 2009 году Борисом Немцовым в соавторстве с Владимиром Миловым.

Статья о книге, посвященной работе Юрия Лужкова на посту мэра Москвы, была опубликована в газете «Коммерсант». Лужков подал в российский суд иск о защите чести и достоинства, ответчиками по которому были Борис Немцов, автор статьи Мария-Луиза Тирмастэ и «Коммерсант». Суд постановил взыскать с них 500 тысяч рублей.

Ответчики в июне 2010 года обратились в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ, рассмотрев иск, постановил, что в данном случае была нарушена статьи 10 Европейской конвенции по правам человека (право на свободу выражения мнения).

ЕСПЧ обязал Россию в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы отца, 20,8 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.

Также 23 июня, сообщил в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, ЕСПЧ признал незаконной блокировку в 2014 году сайтов «Каспаров.ру» и «Грани.ру» и постановил выплатить их издателям по 10 тысяч евро каждому. Как подчеркнул Чиков, это первое решение ЕСПЧ по делу о внесудебной блокировке сайтов в России.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Юрий Лужков в сентябре 2010 года был снят с поста мэра Москвы, он умер в декабре 2019 года.