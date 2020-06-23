«Эпидемиологи бьют тревогу». В Кызыле приостановили работу общественного транспорта из-за коронавируса

В городе Кызыл — административном центре Тувы — с 23 июня на неопределенный срок приостановлена работа городского и пригородного транспорта. Об этом говорится в распоряжении мэрии Кызыла.

Чиновники объяснили свое решение «крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой». По данным мэрии, индекс самоизоляции в Кызыле составляет 1 балл — то есть на улице очень много людей. Отмечается, что многие жители Кызыла перемещаются по городу «без особой на то надобности», не соблюдают дистанцию, а также не носят маски и перчатки.

«По данным оперативного штаба Тувы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования. Эпидемиологи бьют тревогу — большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. Увеличивается количество тяжелых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери», — говорится в сообщении мэрии Кызыла.

Всего с начала эпидемии в Туве зафиксировано 3575 случаев коронавируса (+140 за последние сутки). 603 человека выздоровели, трое умерли.

На прошлой неделе глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что регион вышел на пик заболеваемости COVID-19. Он попросил федеральные власти о помощи, потому что ставить койки для зараженных коронавирусом приходится уже в школьных спортзалах.

В Кызыле уже вводили ограничения на работу общественного транспорта примерно на неделю в первой половине мая.