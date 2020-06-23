Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил у президента разрешения снова участвовать в выборах главы региона

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко из КПРФ, ушедший в отставку в конце 2019 года, попросил у президента РФ Владимира Путина разрешения вновь участвовать в выборах главы региона.

«Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе. По нашей информации, оно уже там», — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

По словам пресс-секретаря, в письме на имя президента бывший губернатор, в частности написал, что «в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов».

Ранее «Ведомости» писали со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, что Левченко не допустят до выборов губернатора.

Сергей Левченко занял пост губернатора Иркутской области в 2015 году. Тогда на выборах он победил действующего губернатора Сергея Ерощенко.

В декабре 2019 года Левченко ушел в отставку, как сообщалось, по собственному желанию. Врио губернатора Иркутской области стал замминистра МЧС Игорь Кобзев. В предстоящий выборах Кобзев планирует принимать участие как самовыдвиженец.

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