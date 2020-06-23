Бежавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. На это обратили внимание «Открытые медиа».
На сайте Пугачева опубликованы шесть снимков с дочерьми Путина. Они сняты вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором. Несколько снимков сделаны в доме Пугачева, еще несколько — в Кремле, гласят подписи к фото. «Детская дружба — это навсегда!!! Александр Пугачев, Катерина и Мария Путины, Виктор, 2000-е», — подписана одна из фотографий.
Как отмечают «Открытые медиа», на другом снимке вместе с дочерьми Путина сняты участницы первого состава группы «Стрелки», образованной в 1997 году.
Девочки-подростки на фотографиях похожи на Катерину Тихонову и Марию Воронцову, которых в СМИ давно называли дочерьми Путина. Сам президент России никогда публично не подтверждал, но и не опровергал свое родство с ними. Как отмечают «Открытые медиа», опубликовав снимки, Пугачев фактически подтвердил, что Тихонова и Воронцова являются дочерьми Путина.
В 2015 году газета Financial Times писала, что во время интервью Пугачев показал корреспонденту издания фотографии со своими сыновьями и дочерьми Путина (газета не опубликовала эти снимки). Тогда же он рассказывал, что его семья была близка с семьей Путина.
Сергей Пугачев в 2001-2011 года был членом Совета Федерации от Тувы. Он также являлся бенефициаром Межпромбанка, который в 2010 году лишился лицензии. Год спустя Пугачев уехал из России. Он объявлен в международный розыск по делу о преднамеренном банкротстве Межпромбанка.
После отъезда за рубеж Пугачев пытался отсудить у России компенсацию в 14 миллиардов долларов за активы, которые, по его мнению, были экспроприированы российскими властями. Накануне суд в Гааге отказался рассматривать иск бизнесмена.
Пугачев утверждает, что с начала девяностых дружил с Путиным и был одним из тех, кто помог ему прийти к власти.