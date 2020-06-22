В Курской области задержали подполковника полиции по подозрению в госизмене

Обновлено. Лефортовский суд Москвы арестовал Борзенкова до 18 августа. Его отстранили от должности.

Начальник районного отдела МВД по Курской области, подполковник полиции Дмитрий Борзенков задержан по подозрению в госизмене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Его подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, по заданию которой он «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Статья о госизмене предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.