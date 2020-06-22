В Нью-Йорке в возрасте 80 лет умер режиссер Джоэл Шумахер. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя режиссера.

Шумахер начал карьеру с работы художника по костюмам. Свой первый полнометражный фильм — фантастическую комедию «Невероятно усохшая женщина» — он снял в 1981 году.

Наиболее известные картины Шумахера — триллер «С меня хватит!» с Майклом Дугласом, драма «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, мюзикл «Призрак оперы», а также кинокомиксы «Бэтмен и робин» и «Бэтмен навсегда».

Последним проектом Шумахера стал сериал «Карточный домик». В 2013 году он срежиссировал две серии первого сезона.