МВД прекратило уголовное дело о нарушении авторских прав Rambler Group на веб-сервер Nginx

Московская полиция решила прекратить уголовное дело о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом говорится в ответе следственного департамента МВД РФ на запрос депутата Госдумы Андрея Свинцова.

«По результатам проведенного расследования и с учетом собранных доказательств вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления», — говорится в ответе МВД, с которым ознакомился «Интерфакс».

В декабре 2019 года интернет-холдинг Rambler заявил о возможном нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx. По версии интернет-холдинга, основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов создали веб-сервис во время работы в Rambler. У Сысоева и Коновалова дома и в офисе прошли обыски и выемки документов. Коновалов в интервью «Медузе» называл требования Rambler «рэкетом». Спор с Nginx стал причиной созыва внеочередного совета директоров Rambler. Дело против Nginx критиковал Сбербанк, которому принадлежит почти половина Rambler. По итогам совета директоров было принято решение, что Rambler подаст ходатайство о прекращении дела.

В документе сказано, что прокуратура проверяет законность и обоснованность решения прекратить дело против Nginx. В апреле Генпрокуратура РФ сообщила о наличии оснований для закрытия дела.