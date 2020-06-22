Фонд «Старость в радость» выпустил инстаграм-сериал с рассказами своих подопечных о войне. Истории исчезнут через сутки

22 июня, в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в инстаграме фонда «Старость в радость» появилась первая серия проекта «Исчезающие истории». Это сериал, основанный на рассказах подопечных фонда — ветеранов и свидетелей войны, снятый в формате сторис. «Как любые сторис, эти сюжеты исчезнут спустя сутки. Так же и жизни пожилых людей в домах престарелых угасают без нашего внимания», — сказано в сообщении фонда.

Первая серия под названием «Зажигалки» — это экранизация истории Галины Михайловны Макеевой. Когда началась война, она только закончила семь классов. В начале войны девочка рыла окопы, позже ее перебросили на тушение зажигательных бомб (их называли «зажигалки») — это было в Москве в районе Марьиной рощи, где в это время были только деревянные дома. Чтобы спасти постройки от пожара, бомбы нужно было схватить специальными щипцами, засыпать песком или кинуть в воду. По словам Макеевой, на Москву сбросили 110 тысяч «зажигалок», большинство из них удалось обезвредить. За оборону Москвы она награждена четырьмя медалями.

Кроме истории Галины Макеевой, эпизоды сняты по рассказам Анны Сергеевны Колоколовой, Зои Платоновны Егоровой, Марии Никаноровны Матвеевой, Ирины Тарасовны Медюляновой и Марии Андреевны Ответчиковой.

Всего в проекте будет девять серий от полутора до двух минут — некоторые истории будут двухсерийными. Режиссеры проекта — Олег Агейчев и Александр Горновский. В сериале снялись актеры Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Эльдар Калимулин, Соня Присс, Яна Есипович, Серафима Огарева, Алиса Миронова, Роза Шмуклер, Алексей Вакарчук и другие. Съемки проходили в начале июня под Санкт-Петербургом.

Выходить серии будут два раза в неделю (последняя — 21 июля) в инстаграме фонда «Старость в радость». Все серии можно будет скачать на сайте фонда, чтобы разместить у себя в сторис после того, как они исчезнут.