Выходец из Ливии зарезал трех человек в городском парке британского Рединга

Три человека погибли и еще трое получили тяжелые ранения в результате нападения в городе Рединг на юго-востоке Англии.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел вечером 20 июня в городском парке Forbury Gardens. Злоумышленник напал с ножом на группу отдыхавших людей.

Преступник был оперативно задержан полицией. По предварительным данным, это 25-летний выходец из Ливии. Полиция провела обыски по месту его проживания.

Мотивы преступления пока не ясны. В полиции лишь заявили, что не рассматривают нападение как теракт, а также не связывают его с проходившими перед этим в парке митингами против расизма.