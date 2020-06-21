«Мой тест не выявил антитела». Рамзан Кадыров заявил, что не болел коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, он сдавал тесты вместе с участниками сборной КВН Чечни, которые сейчас занимаются волонтерской деятельностью в республике. Результаты показали, что четверо из пяти участников команды переболели коронавирусом.

В конце мая, когда Рамзан Кадыров некоторое время не появлялся на публике, источники ряда СМИ сообщали, что глава Чечни проходил лечение в московской больнице с подозрением на коронавирус. В республике информацию о болезни Кадырова называли сплетнями.

По данным федерального штаба по борьбе с вирусом, в Чечне зарегистрированы более 1,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. 20 человек умерли.