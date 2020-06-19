В США умер сын советского генсека Сергей Хрущев

В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, доктор технических наук Сергей Хрущев.

Как пишет РБК, он скончался 18 июня в городе Крэнстон, штат Род-Айленд. Причины смерти не называются.

В 1960-е годы Сергей Хрущев, закончивший Московский энергетический институт (МЭИ), работал в ОКБ Челомея, занимаясь разработкой баллистических ракет. Он был удостоен Ленинской премии и звания Героя Социалистического труда.

В 1991 году Сергей Хрущев переехал в США, где читал лекции по приглашению Брауновского университета в Провиденсе. В 1999 году он получил американское гражданство.